Tijs van den Brink ’voorlopig’ niet te zien bij Op1

Yolanda Hadid in jury van HNTM: ’Ik hongerde mezelf niet uit’

De tijden dat een model vooral lang en superdun moest zijn, zijn voorbij als we de insteek van het nieuwe seizoen van Hollands next top model moeten geloven. Het wordt ‘inclusiever’ dan ooit. In het nieuwe seizoen van HNTM zegt het programma te willen vooroplopen in ‘veranderende standaarden’.