Balletdanseres en zangeres Zizi Jeanmaire (96) overleden

Zizi Jeanmaire was getrouwd met de choreograaf Roland Petit (1924-2011) en haar loopbaan is nauw verweven met die van haar man die ze voor het eerst op 9-jarige leeftijd ontmoette bij het Parijse Opera Ballet.

Petit en Jeanmaire werden in de jaren vijftig beroemd met hun balletuitvoeringen en shows. Ze produceerden er meer dan zestig. In Hollywood trad ze in die jaren ook op in musicals. In de jaren zestig ging Zizi steeds vaker zingen en scoorde onder meer een hit met Mon truc en plumes.