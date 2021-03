The Voice-winnaar Dani: ’Anouk wist vanaf het begin dat ik ging winnen’

Dani van Velthoven Ⓒ RTL

Met zijn vertolkingen van Hello en Read all about it deed Dani van Velthoven (21) vrijdagavond een gooi naar de eindzege in The voice of Holland. De zanger uit team Anouk wist uiteindelijk Sem Rozendaal (team Waylon) achter zich te houden en kroonde zich zodoende tot de elfde winnaar van de talentenjacht.