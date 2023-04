Premium Het beste van De Telegraaf

Emmenaar zingt laatste nummer dat voor ’The King’ te laat kwam Bouke Scholten laat Elvis weer leven in Nederland

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ Weekblad Privé

Twee maanden na zijn winst in The Tribute - Battle of the Bands, staat Bouke Scholten dit weekend drie keer in een uitverkochte Ziggo Dome. Vrijdagavond maakt hij zijn debuut op het podium, dat hij nu nog samen met de drie andere finalisten van het programma deelt, maar volgend jaar alleen beklimt.