Na breuk: Taylor vecht tegen tranen

Concertbezoekers zagen de zangeres zichtbaar aangeslagen tijdens het vertolken van haar liedje Champagne Problems. Vooral de zinsnede Sometimes you just don’t know the answer. ’Til someone’s on their knees and asks you – Soms weet je gewoon het antwoord niet. Tot iemand op zijn knieën gaat en je vraagt, leek een breekpunt.

Met een verbeten gezicht en vechtend tegen de tranen sloeg ze zich verder door het nummer heen, dat overigens ook niet eindigt in ’en ze leefden nog lang en gelukkig’. Joe en Taylor, die na zes jaar een punt achter hun relatie zetten, zouden trouwplannen hebben gehad. Die komen er niet meer van, nu ze – zo luidt de verklaring voor hun break up – uit elkaar zijn gegroeid.

Tekst loopt door onder TikTokvideo.

Taylor is momenteel druk met haar Amerikaanse Eras-tournee. Joe was al een tijdje afwezig bij haar shows. Haar liedjes over (verbroken) liefdes, die vrijwel haar volledige repertoire beslaan, zal de 33-jarige zangeres nu weer met een extra lading zingen...