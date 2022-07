Premium Het beste van De Telegraaf

’Disneyprinses Leonor kan rampzalige reputatie Spaans koningshuis redden’

Door Lysanne Veerkamp Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Ze is misschien nog maar zestien jaar oud, maar kroonprinses Leonor van Spanje is druk bezig om klaargestoomd te worden voor de troon. De afgelopen dagen stond de jonge prinses volop in de schijnwerpers toen zij samen met haar ouders, koning Felipe en koningin Letizia, en haar zusje prinses Sofia (15) aanwezig waren bij een award-uitreiking in Barcelona.