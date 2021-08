DaBaby komt opnieuw terug op homofobe opmerkingen

DaBaby, wiens echte naam Jonathan Lyndale Kirk is, prees de organisatie van het concert voor hun moed hem te hebben uitgenodigd, ondanks alle negativiteit die zijn kant op kwam nadat hij tijdens een festival in Miami verbaal los ging op het podium. Zo vroeg hij alle aanwezigen het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen behalve homo’s „die seks hebben in parkeergarages” of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv „binnen twee of drie weken sterven.”

„Petje af voor deze mensen. Ze hebben mijn oprechtheid en excuses geaccepteerd. Ook geloven ze dat het nooit, maar dan ook echt nooit, mijn bedoeling is geweest om mensen te kwetsen met mijn opmerkingen. Ze steken hun nek uit door mij hier op te laten treden, na alles wat er over me gezegd en geschreven is. Ze staan me toe om mijn talenten en zegeningen met het publiek te delen, zonder me te veroordelen. Deze organisatie snapt dat mensen fouten maken en daarvan willen leren. Ze schrijven je niet meteen af, zoals de media dat wel deden en daar ben ik dankbaar voor”, aldus DaBaby.

Onder andere Madonna, Elton John en Miley Cyrus reageerden op DaBaby’s homofobe opmerkingen en lieten hem via sociale media weten ’nog veel te moeten leren’.