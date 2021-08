Danielle en Reinout Oerlemans verkopen villa voor astronomisch bedrag aan The Weeknd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Reinout en Daniëlle Oerlemans hebben hun villa in Los Angeles verkocht. Volgens de Wall Street Journal legde The Weeknd 70 miljoen dollar neer voor hun optrekje in het chique Bel-Air. Dat zou een van de grootste huizendeals van het jaar zijn in Los Angeles.