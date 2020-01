Snollebollekes-Rob Kemps ziet zoontje juist vaak door werk

Met zoontje Manu gaat het goed. „Hij is heel beweeglijk, maar gaat nog niet van links naar rechts”, zegt de Brabander lachend tegen BuzzE. „Hij blijft lekker in zijn boxje.”

Rob moet wel vaak de uitspraak van de naam van zijn zoon verbeteren. „Iedereen zegt automatisch Manoe, maar dat is heel onlogisch want het eindigt op een u. Het is een afkorting van Manuel. Ik weet zeker dat Emmanuel Macron op de kleuterschool ook Manu werd genoemd.”

Ondanks de vele optredens van Snollebollekes, hoeft hij zijn zoontje nauwelijks te missen „Het is supergoed te combineren. Ik krijg heel vaak de vraag hoe ik dat allemaal tegelijkertijd doe, maar dat gaat makkelijk. De meeste vaders beginnen om 09.00 uur en komen thuis als hun kinderen al in bed liggen. Ik zie mijn zoon denk ik veel vaker omdat ik juist vaak in de avond werk.”