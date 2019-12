Loog Clinton over verblijf op berucht Epstein-landgoed?

Bill en Hillary Clinton zouden regelmatig op de ’baby making ranch’ zijn geweest Ⓒ ANP

Hun namen circuleerden al langer in de geruchten over misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Maar het is nu voor het eerst dat er insiders naar buiten durven te treden met informatie over de relatie van de Clintons met Epstein. In Britse media vertellen deze bronnen over de hechte relatie tussen de drie en hun regelmatige bezoekjes aan Epsteins ranch in New Mexico, het landgoed dat zij toentertijd onderhielden.