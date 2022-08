Trainer: ’Charlbi Dean was gelukkig en gezond afgelopen dagen’

Ⓒ Getty Images

Charlbi Dean was de afgelopen dagen gelukkig, gezond en in een goede bui, zegt Gary Stark Jr, Deans bokstrainer met wie ze maandag had afgesproken, tegen de Amerikaanse tabloid The US Sun. Dean zei de afspraak op het laatste moment af, zegt Stark. De Zuid-Afrikaanse actrice, vooral bekend van haar rol in de satirefilm Triangle of Sadness, overleed maandag plotseling op 32-jarige leeftijd.