Veronica Inside wordt ochtendshow

Het tijdslot was vrijgekomen door het vertrek van Giel Beelen naar Radio 2. Presentator Wilfred Genee neemt Rick Romijn en Niels van Baarlen mee naar de ochtend. Zij waren eerder op Radio 538 al in de ochtend te horen als sidekicks van Edwin Evers.

Voor Wilfred Genee hebben de vroege uren ’iets magisch’, zo laat hij weten in een verklaring. „Eind vorig jaar hebben we een week de ochtendshow mogen presenteren en toen is er een klein zaadje bij me geplant dat is uitgegroeid tot liefde voor het tijdslot. Onderdeel uitmaken van het ochtendritueel van onze luisteraars, daar kijk ik ontzettend naar uit!”

Het gerucht dat Genee naar de ochtend zou verhuizen, doet al langer de ronde. De presentator gaf al eerder aan dat hij het tijdstip verleidelijk vond, maar het niet vond te combineren met zijn andere werkzaamheden en het ochtendritueel van zijn eigen gezin. Daar is hij klaarblijkelijk op teruggekomen.

Shownieuws

Nieuwslezer Celine Huijsmans verhuist niet mee. Voor haar is het vroege tijdstip niet te combineren met haar televisiewerkzaamheden voor Shownieuws, dat pas ver na elven ’s avonds is afgelopen. Zij wordt vervangen door haar vaste invaller Florentien van der Meulen.

Sidekicks Niels van Baarlen (links) en Rick Romijn verhuizen mee naar de ochtend., nieuwslezeres Celine Huijsmans wordt vervangen door Florentien van der Meulen. Ⓒ Remko Modderkolk

Wilfred Genee blijft wel tweemaal per week de tv-variant van Veronica Inside maken en zal ook met Hélène Hendriks de Champions League-uitzendingen blijven afwisselen. Hoewel Talpa hier geen mededelingen heeft gedaan, lijkt het een tegemoetkoming aan de presentator dat het programma een uur later begint dan de ochtendshows van de concurrentie.

Stijlbreuk

Veronica Inside is momenteel tussen 16.00 uur en 18.00 uur te horen op de zender. Hoewel het programma een opkikker betekende voor het luisteraandeel van Veronica, betekende de komst van Genee en zijn mannen wel een stijlbreuk met de rest van de zender, die de slogan ’We love music’ voert.

Genee is namelijk niet vies van Nederlandstalige muziek, en in de studio wordt ook aanzienlijk meer gepraat dan bij andere Veronica-programma’s. Daar gaat niets aan veranderen, zo benadrukt de zender. „Elke dag vuurwerk op de radio. Die energie horen we straks iedere ochtend, ideaal om de dag mee af te trappen”, zo zegt programmadirecteur Marc Adriani van Talpa Radio.