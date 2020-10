Dionne Stax en Frits Sissing presenteren Gouden Televizier-Ring Gala

Zij nemen de honneurs waar voor Jan Smit, die genomineerd is met Beste Zangers, en Rik van de Westelaken, die niet beschikbaar is door Wie is de Mol?.

De 55e editie van het gala is dit jaar anders dan andere jaren. In verband met de coronamaatregelen zijn alleen de genomineerden in Theater Carré te gast.

De prestigieuze televisieprijzen worden donderdag 8 oktober uitgereikt in een live-uitzending op NPO 1.