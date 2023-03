Premium Het beste van De Telegraaf

Tijdgenoot van Rembrandt Oud-stagiair van Waalse kerk ontdekt werk Van der Helst

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Celine Oldenhage in de Waalse kerk. Ze kan zelf bijna niet geloven, dat ze de herontdekking op het spoor kwam. Ⓒ FOTO RONALD BAKKER

Iedereen droomt er wel eens van een kunstwerk aan de muur te hebben hangen dat een bijzonder werk blijkt te zijn. Het overkwam de Waalse kerk. In het historisch tijdschrift Amstelodamum, dat deze week verscheen, werd het nieuws wereldkundig gemaakt. Een oud-stagiair van de kerk ontdekte dat het schilderij De regenten van het Walenweeshuis, in bezit van de kerk bij de Amsterdamse Wallen dat aan niemand werd toegeschreven, hoogstwaarschijnlijk een werk is van kunstenaar Bartholomeus van der Helst uit de Gouden Eeuw.