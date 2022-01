Humberto Tan zwijgt na excuses Albert Verlinde

Verlinde beschuldigde Tan van mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten tijde van Tans talkshow RTL Late Night, die van 2013 tot 2019 te zien was op televisie. Tan deed vervolgens aangifte tegen Verlinde wegens laster. De showbizzdeskundige ging dinsdagavond diep door het stof en noemde zijn eerdere uitspraken ’belachelijk, stom, idioot en dom’.

Verlinde maakte de betreffende opmerkingen in een gesprek over The Voice of Holland. Het programma van RTL werd per direct stilgelegd, omdat meerdere mensen rond het programma zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel ongepast gedrag. In de uitzending van Shownieuws van vorige week zondag beschuldigde Verlinde Tan ervan grensoverschrijdende berichtjes te sturen naar de vrouwelijke gasten van zijn talkshow.

Later nuanceerde Verlinde zijn opmerkingen en beklemtoonde dat hij Tan „niet op één hoop wilde gooien” met The Voice. Verlinde zei dat hij de presentator noemde als „voorbeeld van de bedrijfscultuur die toen bij RTL heerste”. Talpa liet weten niet te willen reageren op de uitspraken van Verlinde.