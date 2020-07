Dirty Dancing-meer weer gevuld met water

Vakantiepark Mountain Lake Lodge is een heus bedevaartsoord voor fans van Dirty Dancing, die naar het resort in Pembroke, Virginia, afreizen om het decor van de iconische film met eigen ogen te aanschouwen. Zo is er de hut waar Baby (Frances) met haar familie verbleef en het prieel waar gasten danslessen konden nemen.

Maar het meer waar wijlen Patrick Swayze en Jennifer Grey hun beroemde lift oefenden is lang niet geweest wat het was. Het waterniveau van Mountain Lake zakte voor het eerst in 1999, maar kwam vier jaar later weer terug. In 2006, echter, zakte het opnieuw, waarna het meer in 2008 volledig droogstond – althans, volgens The Roanoke Times.

Weide

Maar na een natte lente was het medewerkers van het vakantiepark de afgelopen weken opgevallen dat het meer weer langzaam volstroomt met water. „Inmiddels is het voor driekwart gevuld en het lijkt erop dat het maar doorgaat”, zegt Heidi Stone, general manager van Mountain Lake Lodge tegen CNN. „Het is ontzettend opwindend nieuws”, vervolgt ze. „De gasten vinden het geweldig! Doordat het zo lang heeft drooggestaan had het meer weg van een weide. En dat is zonde, want gevuld met mater is het vele malen mooier.”

En dat niet alleen, het draagt bovendien bij aan de ontwikkeling van je dansmoves, die je vervolgens op de afscheidsavond kunt laten zien aan je potentiële schoonfamilie.