Weet Meghan zich met Met Gala weer terug te knokken in de showbusiness?

Het roemruchte jaarlijkse Met Gala van Vogue, met gastvrouwen Anna Wintour en, dit jaar, Meryl Streep en Emma Stone, zou het evenement zijn waar Meghan zich voor het eerst weer in de spotlights gaat begeven. Slim gekozen, vinden Britse media, want dit is immers een evenement waarmee ze zich verzekerd weet van de nodige media-aandacht.

De 38-jarige zou op die manier weer kunnen netwerken met de grote namen die het jaarlijkse mode-evenement bezoeken. En ze is meegevraagd door niemand minder dan de hoofdredacteur van de Britse Vogue, Edward Enninful.

Edward Enninful van de Britse Vogue met Anna Wintour, gastvrouw van het prestigieuze Met Gala en hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor haar eerste ’Hollywood-verschijning’, zoals The Sun het omschrijft, zou ze prins Harry thuis laten; wellicht nog een manier om geen aandacht van zichzelf af te leiden? Een bron zegt daarover: „Ze wil dolgraag zonder Harry op stap, zodat ze zichzelf opnieuw kan vestigen in Hollywood.”

Netwerken

„Het Met Gala is de plek om te netwerken in de showbusiness. Natuurlijk was Meghan een van de eerste namen op de gastenlijst en Edwards team is dolenthousiast dat hij en Meghan samen zullen gaan.”

Meghan zou dan ook haar koninklijke kledingstijl volledig achter zich laten en verschijnen in een stijl die binnen het Britse koningshuis zeker niet gewaardeerd zou worden: ’Glamoureus androgyn’. Gebaseerd op de hoofdpersoon Orlando uit het gelijknamige boek van Virginia Woolf, een edelman die op zijn 30e van geslacht verandert en dan nog driehonderd jaar leeft.

Superheldenfilm

Ondertussen zou Meghan al volop contacten proberen te leggen en allerlei afspraken hebben om weer een voet tussen de deur te krijgen. Haar agent zou zich hebben laten ontvallen dat ze graag in een superheldenfilm zou willen spelen.

De reactie van Buckingham Palace op al dit nieuws laat zich raden: geen commentaar.