Abbey Hoes brengt debuutsingle uit

„Laten we het leven vieren, laten we de liefde vieren! Ondanks alle narigheid die er op dit moment speelt in de wereld”, schrijft Abbey op Instagram. „Dit liedje heeft een andere sound dan het album dat eraan komt, maar ik ben zo trots dat ik deze als eerste met jullie mag delen!”

Hoes is onder meer bekend van de film Nena, waarvoor ze in 2014 een Gouden Kalf won voor beste actrice. Dat ze kon zingen was al bekend, mede dankzij het succes van de musicalserie Petticoat waarin ze hoofdrol vertolkte. Het leverde haar in 2017 een tweede Gouden Kalf op.