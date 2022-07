’Arnold Schwarzenegger liet expres een scheet in mijn gezicht!’

De film mag dan al bijna een kwart eeuw oud zijn, wat er op de set gebeurde staat Margolyes nog vers in het geheugen. Als haar in de podcast I've got news for you wordt gevraagd wie haar minst favoriete tegenspeler is, windt de actrice er dan ook geen doekjes om. „Arnold Schwarzenegger is een beetje vol van zichzelf. Hij liet een scheet in mijn gezicht.”

De inmiddels 81-jarige actrice erkent dat iedereen, inclusief zijzelf, wel eens een scheet laat, maar: „Ik laat geen scheten in het gezicht van mensen. Hij deed dat expres, vol in mijn gezicht!”

Margolyes kon bovendien geen kant op, omdat Schwarzenegger zijn kringspier tijdens opnames van de film ontspande. „Ik speelde de zus van Satan en hij probeerde me te vermoorden. Hij had me in een positie waaruit ik niet kon ontsnappen, omdat ik op de grond lag. En toen liet hij dus gewoon een scheet!”, herinnert ze zich. „Ik heb het hem nooit vergeven!”