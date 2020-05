Bernard Wesseling (1978) is schrijver, dichter en fietskoerier, is op de achterflap van zijn nieuwe roman te lezen. Dat boek heet Midzomer, stadsmoe, en lijkt te gaan over een figuur als de auteur zelf: een veertiger die fietsend zijn geld verdient, literaire aspiraties heeft (althans in gedachten), en in de hoofdstad woont.