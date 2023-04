Martin Garrix uitgejoeld in Monte Carlo

Toen Garrix en Bolt de tribune van het centercourt betraden werden zij even uitgejoeld. Ze zochten een plekje op terwijl de spelers nog aan het spelen waren en dat is ’not done’ in de tenniswereld. Het is de bedoeling dat de toeschouwers alleen lopen als de spelers pauze hebben. Ondanks dat hij werd uitgejoeld, heeft Garrix het naar zijn zin gehad. „Het was erg leuk”, schrijft hij op Instagram.

Tekst loop door onder Instagrambericht.

Garrix was onder meer getuige van de nederlaag van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. De 22-voudig grandslamkampioen moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Italiaan Lorenzo Musetti. Het tennistoernooi van Monte Carlo wordt jaarlijks bezocht door een groot aantal beroemdheden. Veel van hen zijn woonachtig in of in de buurt van Monte Carlo.