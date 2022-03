’BAFTA-organisatie had Will Smith na klap gebouw uitgezet’

„Deze persoon zou onmiddellijk worden verwijderd”, reageerde Sara Putt, voorzitter van de televisiecommissie van de BAFTA’s, op de vraag wat de organisatie van de Britse Oscars zou doen als ze in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen. De persoon in kwestie zou dan ook geen prijs meer in ontvangst kunnen nemen of een toespraak houden, zoals Smith dat wel mocht. „We tolereren geen enkele vorm van geweld.”

Smith deelde een klap uit aan Chris Rock nadat de komiek een grap maakte over zijn vrouw. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences deed in eerste instantie niets maar neemt inmiddels „passende maatregelen tegen de heer Smith”, zo liet de organisatie achter de Oscars eerder weten.