Vrouw Kevin Hart verwacht snel herstel

De 40-jarige Kevin moest na zijn auto-ongeluk van vorige week zondag geopereerd worden aan zijn rug en lag negen dagen in het ziekenhuis. De acteur werd woensdag overgebracht naar het revalidatiecentrum waar hij naar verwachting twee weken fysiotherapie krijgt. Inmiddels zou hij alweer korte wandelingen kunnen maken.

De Amerikaan was een van de drie inzittenden van een auto die in Los Angeles in een greppel belandde. Naast Kevin raakte ook de bestuurder gewond.