Hailey Bieber zet Tool-zanger op zijn plek

Justin plaatste afgelopen week songteksten van een nummer van Tool in zijn Instagram Stories en vroeg zijn fans te raden uit welk liedje de regels kwamen. Muzieksite Consequence of Sound twitterde dat de zanger blijkbaar fan was van de band. Maynard James Keenan, frontman van Tool, liet daarop weten dat hij daarvan baalde.

„Hij gaf aan dat hij een fan is van jullie muziek”, schrijft Hailey in een tweet gericht aan Maynard. „Je moet wel heel ongelukkig zijn als je mensen die hun bewondering voor je uitspreken zo kleineert. Dat is heel kinderachtig en kwetsend. Ik hoop dat je wat zelfvertrouwen vindt. Dit is een sneue houding.”