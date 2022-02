Beau van Erven Dorens baalt van corona vlak voor einde seizoen

„Na twee jaar heeft Tante C mij toch te grazen genomen. De teef. Twee dagen voor het einde van de reeks van mijn talkshow, waar we sinds eind november met hart en ziel mee bezig waren”, schrijft Beau op Instagram. „Het is een ironisch slot, althans, dat hoop ik, van twee jaar talkshows maken over corona. Eerst uit mijn huis en toen uit de studio. Eindelijk maak ik corona zelf ook mee. De cirkel is rond.”

De presentator zegt zich niet slecht te voelen, alleen een beetje moe. Hij ziet er vooral erg naar uit dat hijzelf, maar vooral de jongeren langzaamaan hun vrijheid weer terugkrijgen, zo schrijft hij. Wat jongeren hebben moeten opgeven de afgelopen twee jaar is volgens Van Erven Dorens „totaal disproportioneel.” „Daar zou de overheid uit dankbaarheid iets voor moeten terugdoen. Coulance voor vertraging op school of met de studie, een vrijheidsbonus van €250, gratis OV én een nationale dag van de jongeren, met overal feesten en festivals waar iedereen onder de 27 gratis heen mag. Zoiets en meer!”

Maandag neemt Eva Jinek het stokje van de RTL-talkshowavond weer over.