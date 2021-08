Koefnoen keert terug in het theater

De makers beloven ’up-to-date en fonkelnieuw materiaal, vertolkt door vertrouwde types als happy single Ipie, stijl en klasse-icoon Nesrin, de luidruchtige corps-studentes Fleur en Madelon, recreatief gebruiker slash sekswerker Annet en het onverwoestbare ANWB-koppel Okko en Eus’. De rode draad in de voorstelling wordt gevormd door het leven na corona, melden zij op hun website. „Na een jaar van hamsteren, huidhonger en hoestschaamte krabbelen we langzaam weer op uit de lockdownmodus. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? We zouden alles anders gaan doen, maar wat is er nog over van onze quarantaine-idealen? Hebben we elkaar voor de gek gehouden of zijn we gek gemaakt?”

Ook Jeremy Baker, die als vaste waarde aan de televisiereeks meewerkte, is van de partij in Koefnoen Live!. De speellijst van de tournee staat vanaf dit weekend op de website van Koefnoen. De officiële première van de voorstelling is in januari in DeLaMar in Amsterdam. De kaartverkoop gaat de komende weken van start, per theater.

Het satirische programma, dat in 2004 voor het eerst te zien was, trok gemiddeld tegen de miljoen kijkers. Koefnoen werd onder meer bekroond met de Zilveren Nipkowschijf.