Larry King lag wekenlang in coma na beroerte

„Ik had een beroerte”, aldus King. „Alles werd beter, behalve mijn linkervoet. Ik heb sindsdien elke dag gerevalideerd, en ze zeggen dat ik met Kerstmis weer zal lopen.” De voormalig CNN-host vertelt aan Extra dat hij na zijn beroerte in maart wekenlang in coma lag. Destijds was er onduidelijkheid over zijn ziekenhuisopname en werd er gedacht dat hij een hartaanval had gehad.

King, die nog in een rolstoel zit, vervolgt: „Het is een moeilijk jaar geweest, ik kan me sinds maart niets meer herinneren. Ik heb geen auto meer gereden, maar ik ben weer aan het werk en dat geeft me een geweldig gevoel.” Volgens zijn dokters heeft hij „een ongeëvenaarde geest.”

De presentator werd in april gedotterd. De beroerte is niet het enige in Kings medische dossier: hij had meerdere hartaanvallen en er werd prostaat- en longkanker bij hem vastgesteld.