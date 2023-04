Gérard Depardieu opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik: ’Hij probeerde mijn slipje te scheuren’

Depardieu is al eerder beschuldigd van ’aanranding’ en ’seksuele agressie’ door de Franse actrice Charlotte Arnould. Zij had in 2018 een klacht tegen hem ingediend en noemde zich eind 2021 op Twitter een ’slachtoffer van Depardieu’. De acteur ontkende alles, maar er loopt nog steeds een onderzoek naar hem.

In een artikel van Mediapart komen nu nog dertien andere vrouwen naar voren. Het gaat opnieuw over seksuele agressie en misbruik, dat zou plaatsgevonden hebben op 11 filmsets tussen 2004 en 2022. „Ik werd op de set door hem aangevallen”, getuigt een van hen, een 24-jarige figurante die te zien was in de film Big house uit 2014. „Hij probeerde mijn slipje te scheuren en mij te vingeren. Hij zou erin geslaagd zijn als ik hem niet gestopt had. En het gebeurde voor de ogen van de hele set. Er waren heel veel ooggetuigen, waaronder de regisseur. Maar niemand zei iets.”

Actrice Sarah Brooks, samen met Depardieu te zien in de serie Marseille, zegt dan weer dat de Fransman zijn hand in zijn broek gestoken zou hebben in haar nabijheid en daarbij kreunende geluiden maakte. „Iedereen lachte, dus ging hij verder. Het was enorm vernederend.” De regisseur van de films Disco (2008) en Turf (2013), Fabien Onteniente, bevestigt in het artikel dan weer dat twee figurantes tijdens de opnames naar hem gestapt waren. Depardieu had hun borsten vastgegrepen, zo zeiden ze, en de regisseur riep de acteur daarvoor op het matje. Hij ontkende ook daar alles.

Drie van die vrouwen zouden al verhoord zijn door justitie, maar geen van hen zou een klacht ingediend hebben tegen de Fransman. Depardieu zelf ontkent alle beschuldigingen ’die onder het strafrecht vallen’, reageren zijn advocaten bij Mediapart.

Gérard Depardieu is in de filmwereld een grote naam. De Fransman won in 1991 een Oscar voor Beste Acteur voor de film Cyrano de Bergerac en was sindsdien onder meer te zien als Obelix in de Asterix-films.