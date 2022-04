Bezittingen Betty White worden geveild

Betty White overleed eind vorig jaar op 99-jarige leeftijd. Hoewel haar carrière al in 1939 van start ging, is een van haar bekendste rollen die van Rose Nylund in de serie The Golden Girls, die liep van 1985 tot 1992. Op de veiling worden ook diverse voorwerpen gerelateerd aan die populaire serie over vier oudere vrouwen die samen in Miami wonen. White won diverse prijzen voor haar rol.

De voorwerpen zullen in aanloop naar de veiling ook worden getoond op een aantal tentoonstellingen in Chili, Ierland en uiteindelijk Beverly Hills. De veiling vindt plaats van 23 tot en met 25 september, ook in Beverly Hills.