Minions knetteren weer in ’The rise of Gru’

Het is 1975 en tijdens een ’carrièredag’ op school wordt de 11-jarige Gru gevraagd wat hij later wil worden. Het antwoord is niet president, dokter of brandweerman, maar... superschurk! Zijn droom kan werkelijkheid worden als bij de roversbende van De Heftige Zes een vacature ontstaat. Maar als Gru ontdekt dat het zijn lievelingsschurk Wild Knuckles is die opzettelijk uit dit sinistere sextet is gedonderd, zint hij op wraak.

Opdondertje

Met The rise of Gru wordt de voorgeschiedenis van de Minions op verrukkelijke wijze aan de Despicable me-franchise gelijmd. Op de funky klanken van het discotijdperk volgen de knotsgekke slapstickmomenten elkaar in sneltreinvaart op. Ronduit aandoenlijk is de band die Gru gaandeweg opbouwt met Wild Knuckles, die het excentrieke opdondertje als mentor klaarstoomt voor z’n latere misdadige strapatsen.

Maar uiteindelijk zijn het de ontregelende gele mennekes met hun onverstaanbare brabbeltaaltje die de show (weer) stelen. Vooral de Kill Bill-achtige kungfu-training die de stuiterballetjes ondergaan om hun ’minibaas’ te kunnen helpen, is kostelijk. Het Despicable me-universum mocht dan aan enige slijtage onderhevig zijn, met The rise of Gru laten animatiestudio Illumination en regisseur Kyle Balda de superschurk en zijn Minions weer knetteren.

✭✭✭✭ (4 uit 5)