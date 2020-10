Ruby Rose neemt quarantaine tattoo

„Ik neem geen tatoeages meer”, vertelt Ruby Rose aan People. „Maar ik heb wel weer een heel kleintje genomen. Er staat: ’CQ’. Ik heb hem zelf gezet. Het staat voor ’Camp Quarantine’, de groep van mijn vrienden met wie ik soort van samen in quarantaine zat. We controleerden elkaar elke dag.”

De actrice zegt meer dan 109 tatoeages te hebben, maar is gestopt met tellen toen de versieringen in elkaar over begonnen te lopen. „Het grappige van tatoeages is dat je er één neemt, of twee, of drie, of vier of tien en in het begin staan ze allemaal los van elkaar, zodat ze duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.”

„Ik denk dat ik op een gegeven moment vijftig of zestig tatoeages had, maar toen had ik in een keer een halve sleeve, daarna een volledige mouw en daarna liep het door tot de helft van mijn rug. Ik heb er nu zoveel dat ik het gevoel heb dat ik kan zeggen dat ik er maar drie heb.”