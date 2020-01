Regisseur doet boekje open over twintig jaar ’Wie is de mol?’

Voor het eerst wist presentator Rik van de Westelaken (midden) dit jaar al vooraf wie de mol is. Ⓒ Foto AvroTros

’Molloten’ aller landen verzamelt u, want vanaf zaterdag is Wie is de mol? terug op televisie. In de Chinese regio Henan, een ongetwijfeld prachtig maar minstens zo controversieel decor, zullen de tien kandidaten tien weken lang proberen de pot vol te spelen terwijl één van hen ze saboteert.