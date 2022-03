Ongehoord Nederland dient klacht over Ombudsman NPO in

„Zij laat zich in de media uit over het binnenkomen van klachten over Ongehoord Nederland, zónder dat wij als omroep eerst op de hoogte zijn gebracht van klachten of op deze klachten konden reageren. Dit vinden wij in strijd met de integriteit en discretie die verlangd mag worden van een NPO-Ombudsman”, laat ON!-directeur Arnold Karskens weten. Hij heeft het bestuur en college gevraagd de aanstelling van Smit niet te verlengen.

Dinsdag maakte de Ombudsman bekend dat er een onderzoek komt naar klachten die zijn binnengekomen over Ongehoord Nieuws, het eerste tv-programma van ON!. Bij Smit hadden zich mensen gemeld over ’onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid’. Ook zijn er klachten binnengekomen over discriminatie en racisme.