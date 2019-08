Thatcher mag anno 1987 dan saamhorigheid prediken, ondertussen stijgt de economische malaise en pissen racistische ettertjes door de brievenbus.

Als een klasgenoot Javed laat kennismaken met de muziek van Bruce Springsteen, put de creatieve puber nieuwe inspiratie uit de songteksten over de harde realiteit en de grootse dromen die aan de overkant van de oceaan blijkbaar precies hetzelfde zijn. Voor Javed gaat de zon weer schijnen in grauw Luton.

De klassiekers van Springsteen vormen de ruggengraat van deze feelgood-film van de makers van Bend it like Beckham. Hoewel het jeugdige enthousiasme van Javed (Viveik Kalra) aanstekelijk is, wekt het op zeker moment irritatie dat de songteksten letterlijk, woord voor woord in beeld worden gebracht. Evangelisch haast.

Gebaseerd op de memoires van Sarfraz Manzoor, is Blinded by the light één grote ode aan Springsteen en hoe zijn muziek de geest weet te verheffen. Geen wonder dat ’The Boss’ zelf zijn zegen gaf aan deze, verder helaas wat vlakke film die meer ruimte had mogen claimen voor maatschappelijke parallellen met vandaag. Gelukkig bevat-ie naast een prettige soundtrack enkele hilarische karikaturen, zoals Javeds strenge vader en zijn buurjongen op wie de stylist z’n natte eighties-dromen kon botvieren.