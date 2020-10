‘Martien Meiland wil de lusten, maar niet de lasten’

Het hek om de Meiland-boerderij in Hengelo staat symbool voor de afkeer die Martien en zijn familie van hun fans hebben. In de nieuwe ‘Cultuur en mediapodcast’ is verslaggever Rob Goossens kritisch op de realityster. „Je kunt niet anderhalf miljoen kijkers bedienen op televisie, maar geen zin hebben in de hordes fans die daaruit volgt.”