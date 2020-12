Primeur voor Madonna

In een post op Instagram deelt ze haar nieuwe lichaamsversiering: op de binnenkant van haar pols staan nu de letters L, R, D, M, S en E. Dat zijn de eerste letters van de namen van haar kinderen Lourdes (24), Rocco (20), David (15), Mercy (14), Stella (8) en Estere (8).

Tussen de kiekjes die de Queen of Pop postte, zat ook een schets van een tattoo van een bloem. Het is niet duidelijk of die later nog bij de letters is gekomen, een losse tatoeage is of helemaal niets met de eerste ’inkt’ van Madonna te maken heeft.