Anita Witzier had eetstoornis dochter niet in de gaten: ’Hartverscheurend’

Voor lange tijd heeft Julia het gevoel dat ze ’achterliep’. Ze wordt bijvoorbeeld pas op haar negentiende voor het eerst verliefd. „Ik zat vooral binnen. De trein van het leven rolde aan mij voorbij. Dat komt wel door de eetstoornis”, vertelt ze. „Ik heb het daarna gehad. Ik heb het flink ingehaald”, grapt Julia.

Toen Anita het boek van haar dochter begon te lezen, en er al snel achterkomt wat de eetstoornis met haar gedaan heeft, ervaarde de Memories-presentatrice voor het eerst ’de pijn en het verdriet’. „Want ik wist het niet en ik begreep het niet”, zegt ze. „Ik begreep het vooral niet. Het was hartverscheurend. Het was verschrikkelijk verdrietig, omdat ik toen inzag hoe ontzettend ze geleden heeft en ik dat niet heb kunnen zien en haar dus ook niet heb kunnen helpen.” Julia hoopte op haar beurt dat niemand het ooit te weten zou komen. „Ik schaamde me dood.”

Anita heeft zichzelf vaak afgevraagd of ze het anders had kunnen doen, maar het antwoord daarop weet ze niet. „Ik pleit mezelf niet vrij, want ik had het moeten zien.”

Het boek Jules verschijnt op 20 juni.