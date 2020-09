Johan Derksen weigert reclame te maken voor tv-show Johnny de Mol

Terwijl Réne van der Gijp, Wim Kieft en Johan Derksen in de maandaguitzending van Veronica Inside met frisse tegenzin vooruitblikken op de wedstrijden in de voorronden van de Champions League van komende week – aangekocht door Talpa – merkt Wilfred Genee op dat Johan binnenkort ook op een andere zender is te bewonderen.

„Nou, nee”, antwoordt De Snor. „Als je hier wat zegt, dan zeggen ze altijd van: ’Ja, ja. Maar jij hebt geen verstand van tv’ – want je moet hier bij Talpa verstand van tv hebben. De enige mensen die nog enigszins in mij geïnteresseerd zijn, zijn de mensen die naar dit programma kijken. En dan komt Johnny de Mol een programma over mij maken, maar dan wordt het op 5 oktober, tegelijkertijd tégenover ons, uitgezonden.”

Talpa-directie

Johan vervolgt: „En toen kwamen ze maandag hier met het verzoek of ik een radiocommercial wilde inspreken met de oproep om allemaal naar SBS6 te kijken, als wíj hier bij Veronica zitten. Flikker een beetje gauw op. Ze hebben daar een directie – daar hebben we al kennis mee gemaakt – die kunnen niet eens meer vergaderen, omdat zo veel mensen niet meer bij elkaar mogen zitten.”

Waar presentator Johnny de Mol normaal gesproken met zijn gasten naar het buitenland trekt, bezoekt hij vanwege het coronavirus dit keer plekken in Nederland. Zo neemt Johan de kijker mee naar zijn favoriete provincie: Drenthe. Het avontuur start in Johans woonplaats Grolloo, waarna het stel hun reis vervolgt met een bezoek aan onder andere het ouderlijk huis van de voetbalanalist en een rondje over het circuit van Assen.