Travis Scott steekt vijf miljoen in liefdadigheidsproject

Alhoewel hij in zijn post geen bedragen noemt, weten verschillende Amerikaanse media te melden dat Scott, die eigenlijk Jacques Webster heet, vijf miljoen dollar steekt in Project Heal. Op de website worden vier pijlers van het initiatief genoemd: studiebeurzen voor studenten aan Afro-Amerikaanse universiteiten, een hotline en online hulp voor jongeren met mentale problemen, uitbreiding van zijn Cactus Jack Foundation die arme kinderen in Houston helpt en de eerdergenoemde verbetering van de veiligheid op grootschalige evenementen.

„Het is makkelijk voor bedrijven en instituten om aan de zijlijn te blijven, maar als een leider in mijn gemeenschap vind ik dat ik iets moet doen voor mensen die het nodig hebben”, aldus Scott, die in zijn post schrijft dat hij de afgelopen maanden de tijd en ruimte heeft genomen om te rouwen en na te denken over wat hij kan doen om zijn steentje bij te dragen. „Ik wil dat mijn middelen en mijn platform echte veranderingen bewerkstelligen. Dit zal een levenslange inspanning zijn voor mij en mijn gezin.”

De rapper en zijn vriendin Kylie Jenner verwelkomden vorige maand zoon Wolf. Ze waren al ouders van dochter Stormi (4).