Filmmaker Leonard Retel Helmrich (63) overleden

Voor de trilogie volgde Retel Helmrich twaalf jaar lang een Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. De drie films werden overladen met nominaties en prijzen op grote internationale filmfestivals als het IDFA en het Sundance Film Festival.

Begin 2017 kreeg Retel Helmrich tijdens de bewerking van zijn documentaire The Long Season een acute hartstilstand waardoor hij met blijvende gezondheidsproblemen kampte. De documentaire won in dat jaar de award voor beste Nederlandse documentaire op het IDFA en werd een jaar later genomineerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival.

In 2018 werd Retel Helmrich geridderd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.