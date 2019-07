Elton John al 29 jaar nuchter

„Vandaag, 29 jaar geleden, was ik een gebroken man. Ik verzamelde eindelijk de moed om de woorden te zeggen die mijn leven uiteindelijk hebben veranderd: ik heb hulp nodig”, twittert Elton, die jarenlang worstelde met een alcohol- en drugsverslaving.

De zanger is nog steeds dolblij dat hij het roer volledig heeft omgegooid. „Ik wil alle onbaatzuchtige mensen die mij hebben geholpen in mijn proces bedanken. Ik ben ze voor eeuwig dankbaar.”

Elton is in interviews vaak openhartig over zijn voormalige drugs- en alcoholproblemen. Eerder zei de Britse zanger al dat het vragen om hulp het moeilijkst is in het overwinnen van verslavingen. „Het heeft zestien jaar geduurd voordat ik het durfde”, blikte hij vorig jaar terug. „Ik weet dat ik intelligent ben, ik weet dat ik een probleem heb en zes maanden zonder kan, maar het werd altijd erger wanneer ik weer begon. Een verslaving is een serieus probleem en je moet er zelf iets mee doen en je hebt hulp nodig van anderen.”