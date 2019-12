Fleetwood Mac-gitarist treedt weer op na hartoperatie

Buckingham kreeg begin dit jaar een hartaanval en werd met spoed geopereerd. Door de operatie raakten de stembanden van de Amerikaan beschadigd, maar zijn vrouw Kristen zei destijds dat ze optimistisch was dat de schade niet blijvend was. In mei trad Buckingham al op tijdens het afstuderen van zijn dochter, maar hij zong toen niet. De laatste keer dat de artiest een concert gaf, was een jaar geleden.

Buckingham maakte tot vorig jaar april deel uit van Fleetwood Mac. Hij werd uit de band gezet na onenigheid met de overige bandleden over het tourschema. In 1987 vertrok Buckingham zelf ook al na twaalf jaar vanwege een meningsverschil. Tien jaar later voegde hij zich weer bij de groep.