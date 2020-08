Nikkie de Jager opnieuw wereldnieuws na overval

In januari gebeurde hetzelfde toen de 26-jarige Nikkie onthulde dat ze transgender is. Ze kwam hiermee naar buiten omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. Ze sprak er daarna onder meer over in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Nikkie en haar verloofde Dylan worden sinds zaterdagmiddag overladen met steunbetuigingen en lieve berichtjes nadat de twee in eigen huis werden overvallen. Onder het statement dat de YouTube-ster achterliet op Instagram zijn duizenden berichten geplaatst. Ook talloze bekende namen uit binnen- en buitenland hebben een boodschap achtergelaten. Sommigen alleen met een hartje, anderen laten weten dat ze aan hen denken of zijn blij dat ze in orde zijn.

Nikkie schreef zaterdagavond op Instagram dat haar grootste nachtmerrie realiteit was geworden. Zij en Dylan werden onder schot gehouden en aangevallen maar zijn lichamelijk in orde. „Mentaal is een heel ander verhaal”, zo stelde ze.

Volgens de politie heeft een van de bewoners oppervlakkige verwondingen opgelopen. Maar of dat Nikkie is of haar vriend, is niet duidelijk. Ze schrijft het bericht om mensen te laten weten dat ze ’oké en veilig’ zijn. Ze vraagt mensen begrip te hebben dat ze de komende dagen even wat tijd voor zichzelf neemt.

Volgens de politie werd de woning in Uden door ’minimaal drie daders’ overvallen en werd een onbekende buit meegenomen.

De Nederlandse visagiste heeft op YouTube ruim 13,5 miljoen volgers. Op Instagram wordt ze door meer dan 14 miljoen mensen gevolgd. De vlogster begon in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste. Door de jaren heen werkte Nikkie samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.