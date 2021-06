Macy Gray pleit voor nieuwe Amerikaanse vlag

Volgens Gray, bekend van onder meer de nummer 1-hit I Try, is de huidige vlag te vergelijken met die van de Confederale Staten. De 53-jarige noemt die vlag ’haveloos, gedateerd, verdeeld en onjuist’. „Het vertegenwoordigt niet langer democratie en vrijheid. Het vertegenwoordigt ons niet allemaal meer. Het is niet eerlijk om ’m gedwongen te eren, het is tijd voor een nieuwe vlag.”

De witte strepen vertegenwoordigen puurheid en onschuld, maar daar kan Gray zich tegenwoordig niet meer in vinden. „Amerika is geweldig, het is mooi. Puur is het niet, het is gebroken en in stukjes.” De zangeres vindt daarom dat de strepen niet fel wit, maar gebroken wit moeten zijn.

Sterren

Ook het aantal sterren en de kleur daarvan is een puntje van kritiek. Gray oppert dat ook Washington D.C. en Puerto Rico, die al jarenlang lobbyen om een Amerikaanse staat te worden, moeten worden toegevoegd als ster op de vlag. Dat moet het totale aantal sterretjes volgens haar op 52 brengen.

Verder moeten de fel witte sterren een nieuwe kleur krijgen, vindt Gray. „Wat als de sterren de kleur hadden van ons allemaal? Jouw huidskleur en die van mij. Het blauwe vlak vertegenwoordigt waakzaamheid en volharding; en de rode strepen staan voor dapperheid. Amerika is al die dingen.”