Niemand van de royals spreekt tijdens begrafenis Philip

Voorafgaand aan de uitvaart wordt de kist van Philip, met daarop zijn eigen vlag, zijn militaire pet en zijn zwaard, vanuit de privékapel in Windsor Castle overgebracht naar de Binnenhal. Daar zal deken David Conner een aantal gebeden uitspreken. Vervolgens plaatst de draagploeg de kist in de door Philip zelf ontworpen Land Rover. Elizabeth stapt ook in de auto en daarna begint de processie richting St George’s Chapel, waar Philip wordt begraven.

Bij de uitvaart is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom. De dienst wordt wel op de Britse televisie uitgezonden.

Ook De Telegraaf zendt de dienst vanaf 16.00 uur live uit.