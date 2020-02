Noah Centineo openhartig over drugsgebruik

Hoewel Noah nu clean is, vond hij het destijds het allerleukst om MDMA te gebruiken met zijn vrienden ’en vijf uur lang te praten over hele diepe filosofische en existentiële vragen’, zo vertelt de acteur in de Amerikaanse editie van Harper’s Bazaar. Hij heeft vrijwel alles geprobeerd. „Er was weinig wat ik niet deed. Ik heb nooit iets geïnjecteerd en dat is goed. Ik heb veel dingen gerookt. Ik was heel erg van slag, man. Het was een hele donkere periode in mijn leven.”

Noah kon de scheiding van zijn ouders moeilijk verwerken. Hierdoor woonde de destijds 15-jarige acteur samen met zijn moeder, terwijl zijn vader en zus ergens anders woonden. „Ik voelde de verantwoordelijkheid om een rol te vervullen die er op dat moment niet meer was en doordat ik dat deed heb ik heel veel emoties onderdrukt.”

Het gaat nu stukken beter met Noah omdat hij beter weet wat hem helpt als hij het moeilijk heeft. „Ik hou van in bad gaan. Ik houd van meditatie. Ik hou een dagboek bij. Ik praat veel tegen mezelf als ik boos ben over iets wat ik heb gedaan.”