Nieuw nummer DMX vlak voor dood uitgebracht

Voor het nummer werkte DMX samen met onder anderen bassist Bootsy Collins, bekend van Parliament-Funkadelic, en Deep Purple-drummer Ian Paice. DMX, vooral bekend van de hits Party Up (Up In Here) en X Gon’ Give It To Ya, bracht in 2015 zijn laatste studioalbum uit, maar was de laatste maanden met nieuw werk. In februari liet hij weten dat hij hiervoor onder meer met Lil Wayne, Snoop Dogg, Alicia Keys, Usher en Bono wilde samenwerken.

DMX overleed vrijdag nadat hij een week in coma had gelegen. De rapper kreeg vorige week een hartaanval die vermoedelijk werd veroorzaakt door een overdosis. Hij kampte al jaren met verslavingen.