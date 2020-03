Performancekunstenaar Ulay overleden

Ulay schreef eind jaren zeventig samen met Abramović kunstgeschiedenis dankzij hun spraakmakende en experimentele performances, die vaak een lichamelijke en geestelijke uitputtingsslag waren. De twee hadden elkaar in 1976 in Amsterdam ontmoet, waar Ulay al sinds 1968 woonde. Ze werkten tot 1988 intensief samen.

Hun bijzondere werk- en liefdesrelatie kwam op een dramatisch hoogtepunt tot een einde: In hun laatste performance The Lovers liepen ze over de Chinese Muur. Ieder begon aan een kant; na bijna zesduizend kilometer en drie maanden troffen ze elkaar ergens in het midden, om daarna afscheid van elkaar te nemen.

Internethit

Een filmpje waarop de twee ex-geliefden elkaar in 2010 terugzagen, ging viraal op internet. In dat jaar organiseerde het Museum of Modern Art in New York een overzichtstentoonstelling van het werk van Abramović. Speciaal voor die gelegenheid voerde de kunstenares een nieuwe performance uit. In een rode jurk zat ze op zaal aan een tafel. Bezoekers mochten tegenover haar plaatsnemen en haar in de ogen kijken.

Op de eerste dag schoof ook Ulay onverwacht aan. Het weerzien was voor beiden ontroerend. Tranen rolden over de wangen van Abramović. Het stel greep uiteindelijk elkaars handen. Dankbaar om de liefde die geweest was.

Na het beëindigen van de relatie met de Servische legde Ulay zich toe op een combinatie van fotografie en performancekunst. Ulay is nooit een fotograaf geweest in de gebruikelijke zin van het woord. Hij was een beeldend kunstenaar die de fotografie aanwendde als medium. „Het onderzoeken van de mogelijkheden van het materiaal, het experimenteren is mijn kick, mijn grote passie”, vertelde hij in september 2000 aan deze krant.

Manhattan

Afstandelijke, documentaire beelden maken, was niets voor hem. „Ik beschouw de camera als een verlengde van mijn lichaam, een groot glazen oog waarmee ik de dingen om mij heen registreer.” Zijn camera haalt hij pas uit zijn tas, nadat hij intensief contact heeft gelegd met het onderwerp en zijn omgeving. Zo bivakkeerde Ulay nachtenlang in een verlaten metrostation op Manhattan om een groep Afro-Amerikaanse zwervers te leren kennen.”

Ulay maakte makkelijk contact met anderen. „Ik ken geen heimwee. Ik voel me overal thuis.” Hij kent geen heimwee. Zoals bij de daklozen in de Big Apple, de krakers van Berlijn of tussen de aboriginals in Australie. De kunstenaar koesterde een grote sympathie voor de underdog. „Ik heb een groot respect voor de buitenbeentjes in onze maatschappij, juist omdat ze anders durven zijn.”

Zelf worstelde hij ook lange tijd met zijn identiteit. Vragen als ’Wie ben ik? En waar kom ik vandaan?’ kwelden hem als jongeman. Ulay, die in 1943 in een schuilkelder in het Duitse Solingen werd geboren, verloor al vroeg zijn vader. Hij was pas veertien jaar. Zijn moeder kon het verlies van haar man nauwelijks aan en trok zich terug in een huis in de bossen bij Luxemburg. Haar enige zoon was vooral op zichzelf aangewezen.

Appel

Een zoektocht naar zichzelf, dat waren zijn eerste kunstwerken. Duizenden zelfportretten die hij in de vroege jaren zeventig maakte. Een selectie hiervan was in 2000 nog te zien in De Appel in Amsterdam, een tentoonstellingsplek waar hij vaak heeft opgetreden, ook met Abramović.

In die vroege jaren deed hij naar eigen zeggen ’de raarste dingen’. Van Piercings, tattoo’s tot zelfmutilatie en een huidtransplantatie. „Maar wat ik zocht, vond ik niet.” Ulay kwam pas in balans met zichzelf toen hij zich realiseerde dat identiteit iets is wat continu in verandering is.

Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum in Amsterdam bereidt al enige tijd een grote solo-expositie rond zijn oeuvre voor. De expositie zal in november dit jaar openen. Directeur Rein Wolfs van het Stedelijk toont zich zeer bedroefd over de dood van Ulay. „Nadat we de laatste maanden intensief contact met hem hadden over de tentoonstelling in het Stedelijk, komt dit bericht als een grote schok”, zegt hij.

Volgens Wolfs verliest de kunstwereld met Ulay een pionier van de performancekunst en verliest Amsterdam ook een van de dragende krachten van de hedendaagse kunst in deze stad sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ulay’s impulsen voor de kunst in Amsterdam waren enorm. Onze gedachten zijn bij Lena, zijn vrouw. Samen met haar en de Ulay Foundation werken we verder aan de tentoonstelling.”