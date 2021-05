Marco Borsato en Rolf Sanchez met nieuwe single: ’Het wordt echt te gek’

In een fragment dat RTL dinsdag al deelde is te zien dat Marco en Rolf in de studio staan. „Ik was hier een half jaar geleden voor het eerst en nu zijn we hier om te vertellen dat er een volgende single aankomt”, aldus Rolf, die door presentator Art Rooijakkers geportretteerd wordt.

De single is in tegenstelling tot de eerste single, Een Moment, uptempo. „De melodie is heel opzwepend”, zegt Marco. „Het wordt echt te gek”, voegt Rolf daar aan toe.

Marco bracht met Een Moment begin maart voor het eerst in bijna anderhalf jaar nieuwe muziek uit. De zanger was vorig jaar uit de running vanwege een burn-out en ook liep zijn huwelijk met zijn vrouw Leontine op de klippen. In de comebacksingle zingt hij over zijn vrouw die hem verlaat.