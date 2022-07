Max Velthuijs-prijs voor Philip Hopman

Philip Hopman illustreerde vele kinder- en jeugdboeken van Nederlandse en buitenlandse auteurs, onder wie Hans Hagen, Ted van Lieshout, Astrid Lindgren en Annie M.G. Schmidt. Zijn oeuvre wordt nu bekroond met de Max Velthuijs-prijs.

Hopman (1961) zag het winnen van deze oeuvreprijs totaal niet aankomen. „Ik vind het echt ongelooflijk, niet te beschrijven. Als mensen kwaliteiten van je werk gaan benoemen, dan is het net alsof het over iemand anders gaat. En eerlijk gezegd ben ik altijd vrij onzeker geweest over mijn werk. Dit is een enorme bevestiging van dat ik er mag zijn.”

De jury van de Max Velthuijs-prijs 2022, bestaande uit Gerlien van Dalen, Edward van de Vendel, Ludwig Volbeda, Sylvia Weve en Wieteke van Zeil, omschrijft Hopman als een vakman die vele stijlen en perspectieven aankan en daarbij altijd een eigen signatuur heeft: ’Hij illustreert met vaart en spitsvondige details, die vaak op zichzelf al een verhaal vormen. Hij is een illustrator met een tekenhand, zoals sommige mensen een talenknobbel hebben, een illustrator bovendien die nergens voor terugdeinst. Hij durft technisch moeilijke composities aan, zowel wat betreft details als abstracties, kleur, diepte en driedimensionaliteit.De werelden die worden opgeroepen zijn veelzijdig en warm, de figuren zijn echte persoonlijkheden. De illustraties zijn wat betreft compositie, vitaliteit van de lijn, humor en kleurgebruik trefzeker en weergaloos. De illustraties trekken de kijker het verhaal in, brengen het verhaal in alle warmte, breedte en kleur naar kinderen. Het werk van de winnaar van de Max Velthuijsprijs 2022 is technisch complex, maar oogt vanzelfsprekend. Het werk getuigt van een schijnbare moeiteloosheid, waar echter veel meesterschap achter zit: gedurende de hele loopbaan toont zich de kwaliteit, kundigheid en artisticiteit van deze tekenende verteller, die verhalend en sprookjesachtig teksten van vele auteurs van een visuele wereld heeft voorzien.’

Sinds het bericht dat de Max Velthuijs-prijs aan hem is toegekend, flitste Hopmans hele carrière in zijn gedachten voorbij. „Alle dieptepunten, mijn begintijd, alle gehannes en gedachtes van ‘ik houd ermee op’. Ik dacht aan de eerste boekjes die ik maakte, heel erg onder invloed van Thé Tjong-Khing. Ik kom van ver, maar ik ben altijd doorgegaan. Deze prijs betekent dan ook heel veel, ik ben echt euforisch.” Het plezier in zijn werk komt de laatste jaren voor een groot deel door het succes van de prentenboekenreeks Boer Boris. „Dat is een heel fijne samenwerking met Ted van Lieshout. We krijgen veel positieve feedback van ouders en grootouders. Kinderen verliezen zich niet alleen in de verhalen en de tekeningen, maar de boekenserie stimuleert ook om zelf te gaan lezen. Ik vind het bijzonder dat ik mijn talent daarvoor in kan zetten.”

Illustrator Philip Hopman krijgt nooit genoeg van Boer Boris.

Tentoonstelling

Naar aanleiding van deze bekroning brengt het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum vanaf het voorjaar 2023 de tentoonstelling Philip Hopman – In beeld. Hierin toont het museum een selectie originele illustraties uit Hopmans archief dat hij bij het museum heeft ondergebracht. Eerder werkte Hopman mee aan de vaste tentoonstelling De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt en maakte hij schilderingen voor de Kinderboekenambassade die in het museum gevestigd is.

De Max Velthuijs- prijs is een driejaarlijkse oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken. Er is een bedrag aan verbonden van €60.000 en de laureaat ontvangt daarnaast een oorkonde en een beeldje van Kikker, Velthuijs’ bekendste verhaalfiguur. De eerdere laureaten zijn Mance Post (2007), Thé Tjong-Khing (2010), Wim Hofman (2013), Dick Bruna (2016) en Sylvia Weve (2019). Het Literatuurmuseum organiseert in november de uitreiking van de onderscheiding aan Philip Hopman.